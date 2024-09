Alweer lukt het niet voor RSCA: "Dit verhaal wordt knap frustrerend"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Tubeke heeft RSCA Futures opnieuw een teleurstelling moeten verwerken, ondanks een sterke wedstrijd tegen Zulte Waregem.

De Brusselse ploeg wacht na zes speeldagen nog steeds op haar eerste overwinning in de Challenger Pro League. De wedstrijd eindigde in een 2-3 nederlaag voor RSCA Futures, met twee doelpunten van Lilian Vergeylen.

RSCA Futures speelde in het Leburtonstadion, omdat het Koning Boudewijnstadion niet beschikbaar was wegens bezoek van de paus. De ploeg begon goed en opende de score al na negen minuten met een doelpunt van Vergeylen.

Zulte Waregem liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam snel terug. Na een penalty van Jelle Vossen. Even later kopte Erenbjerg Zulte Waregem op voorsprong.

In de tweede helft vergrootte Opoku de score voor Zulte. De 2-3 van Vergeylen kwam te laat voor paars-wit.

Coach Jelle Coen was duidelijk gefrustreerd na de wedstrijd. "Dit verhaal van net niet wordt knap frustrerend. We hadden ook in Luik en Lommel kunnen winnen”, aldus de coach tegenover Het Nieuwsblad.