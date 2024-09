Vooruitblik op Europees voetbal: Wat staat onze Belgische clubs te wachten?

Volgende week staan er met de Champions League, Europa League en Conference League een aantal wedstrijden op het programma voor onze Belgische clubs. Maar wat deden de tegenstanders dit weekend in hun competitie?

Sturm Graz heeft zijn start in de Champions League niet kunnen verzilveren met een 2-1-nederlaag tegen Brest. De nederlaag was een tegenvaller voor Sturm Graz, maar het team blijft zich profileren in de Oostenrijkse Bundesliga. Met een 1-2 overwinning op BW Linz heeft het zijn leiderspositie in de competitie verstevigd.

Dit vertrouwen kan cruciaal zijn in de komende Champions League-wedstrijd. Woensdagavond om 21.00 uur krijgt de Oostenrijkse club de kans om zich voor eigen publiek te revancheren tegen Club Brugge.

Europa

In een ander Europees duel staat Anderlecht donderdagavond om 18.45 uur tegenover Real Sociedad, een ploeg die momenteel in goede vorm verkeert. Real Sociedad boekte onlangs een overtuigende 3-0 overwinning op Valencia. Ondanks deze overwinning staat de Spaanse club slechts twaalfde in La Liga.

Union komt ook in actie in de Europa League en hoopt om 21.00 uur wraak te nemen tegen het Noorse FK Bodø Glimt. De Noorse club is momenteel leider in Oostenrijk.

Conference

In de Conference League speelt Cercle Brugge donderdag om 18.45 uur tegen FC Sankt Gallen. De Zwitserse club heeft een nederlaag geleden tegen Yverdon en zal gebrand zijn om zich te herstellen tegen de debutant.

KAA Gent speelt later om 21.00 uur tegen Chelsea. De Londense club een overtuigende 2-4 overwinning behaald op Brighton, mede dankzij vier doelpunten van Cole Palmer.