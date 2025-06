Geen terugkeer naar België: Dion Cools kiest opnieuw voor buitenlands avontuur

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dion Cools speelde de voorbije twee jaar in Thailand. Hij kiest voor een nieuwe uitdaging in een exotisch land.

Dion Cools, ex-speler van onder andere Club Brugge, Zulte Waregem en OH Leuven, trok in 2023 naar de Thaise competitie. Hij speelde er voor Buriram United.

Op sociale media heeft Cools afscheid genomen van zijn Thaise club en de supporters. Hij speelde er iets meer dan twee jaar. Een terugkeer naar België zit er voor Cools echter niet in. Hij trekt nu naar de Japanse competitie. Cools zal er voor Cerezo Osaka spelen.

Die club is in ons land vooral bekend van Shinji Kagawa die er speelt. De Japanse voetballegende speelde eerder in ons land voor STVV.

Dion Cools werd geboren in Kuching, Maleisië, maar begon zijn voetbalcarrière bij Tempo Overijse en doorliep de jeugdopleidingen van OH Leuven en RSC Anderlecht.

Zijn debuut maakte hij bij OH Leuven, vooraleer hij naar Club Brugge trok en er twee landstitels pakte. In 2020 maakte hij de overstap naar FC Midtjylland in Denemarken, gevolgd door periodes bij Zulte Waregem en FK Jablonec vooraleer naar Thailand te trekken.