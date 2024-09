Drama na Antwerpse derby: dronken bestuurder rijdt in op stilstaande auto, één dode en verschillende gewonden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een persoon is overleden en twee anderen raakten zondag gewond na een ernstig verkeersongeval veroorzaakt door een dronken bestuurder. Een fan die de derby bijwoonde zou het ongeluk veroorzaakt hebben.

Na de wedstrijd eindigde de dag in een nog grotere tragedie. Rond 17u20 veroorzaakte een fan, onder invloed van alcohol, een ramp. "Een voertuig botste met hoge snelheid tegen een stilstaande auto."

"De inzittende van die auto was op dat moment in gesprek met twee voetgangers. Door de impact werd de auto weggeslingerd en raakten ook de voetgangers gewond."

Een 33-jarige man overleed ter plaatse nadat hij was gereanimeerd. De tweede voetganger raakte ernstig gewond en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Nieuwsblad raakte de inzittende van de aangereden auto lichtgewond door dit tragische ongeval in het Antwerpse district Deurne, na de derby tussen Antwerp en Beerschot.

"De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, reed onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken", verklaarde een woordvoerder van de Antwerpse politie.

Omwonenden bevestigden dat overdreven snelheid een rol kan hebben gespeeld: "We wonen op ongeveer 300 meter van de plek van de aanrijding. De bestuurder moet heel snel hebben gereden. Ik hoorde iemand met een hoge snelheid aankomen en twee seconden later een harde knal", vertelde een buurtbewoner aan Laatste Nieuws.