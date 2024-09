Hein Vanhaezebrouck stelt zich toch vragen bij deze JPL-coach: "Ik zal nooit roepen om een trainerswissel, maar..."

Bij Beerschot loopt het dit seizoen echt niet. De Kielse Ratten pakten 1 op 27 aan het seizoensbegin, wat duidelijk te weinig is.

Met een 1 op 24 trok Beerschot naar Antwerp voor de derby. De wedstrijd werd niet uitgespeeld, maar toen de match in minuut 75 werd gestaakt stond het al wel 4-0.

En dat was zeker niet onverdiend, Antwerp walste over Beerschot. Bij de rust stond het 1-0, al had de thuisploeg al meer doelpunten kunnen maken. Maar wat scheelt er bij de club?

Beerschot speelde afgelopen seizoen kampioen met Dirk Kuyt, dezelfde coach als nu. Hein Vanhaezebrouck stelt zich toch vragen bij Kuyt op dit moment.

"Ik zal nooit roepen om een trainerswissel maar Beerschot speelde op Antwerp alsof het al de handdoek had gegooid", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Wij analisten mogen zeggen dat het hopeloos is, maar binnen een club mag je nooit zo denken. Niet als trainer, niet als speler."

"Je moet proberen een reactie te creëren. Er zijn spelers die altijd spelen maar simpelweg de drive missen. Neem Matthys en Tshimanga, absoluut niet goed op Antwerp. Ik betwijfel of de huidige trainer daar iets aan zal veranderen, omdat hij tenslotte met die spelers kampioen speelde. Is hij in staat dat geloof er weer in te pompen? Daar vrees ik toch voor", besluit hij.