Mignolet weet wat Club Brugge morgen te wachten staat en heeft ook zijn plan al klaar: "Dat is het codewoord"

Na het verlies tegen Dortmund op de openingsspeeldag is de komende wedstrijd tegen Sturm Graz van groot belang voor Club Brugge. Simon Mignolet weet dat het voor Club dé kans is om punten te pakken en Europees te overwinteren.

Club Brugge vertrok vanochtend vanuit de luchthaven van Oostende naar Klagenfurt, waar ze Sturm Graz ontmoeten. Mignolet merkte op dat Sturm Graz, in vergelijking met andere tegenstanders, "de ploeg zal zijn waar we de meeste mogelijkheden tegen zullen krijgen, maar dat betekent niet dat de wedstrijd makkelijker zal worden."

De Oostenrijkers kijken immers op dezelfde manier naar blauw-zwart en zullen net zo gemotiveerd zijn om te winnen. Wie is er dan favoriet? "Ik denk dat we in het verleden al een beter parcours hebben gereden in de Champions League dan zij. Daarom zullen zij ons meer aan de bal laten", aldus Mignolet bij Sporza.

Mignolet wees ook op de noodzaak om defensief stabiel te zijn: "Met doelpunten te scoren win je wedstrijden, met de nul te houden win je kampioenschappen." Hij voegde toe dat het essentieel is om "trachten zo weinig mogelijk weg te geven en de nul te houden."

Dat was cruciaal in hun vorige Champions League-campagne, waar ze als team veel clean sheets hielden. Efficiëntie is een ander belangrijk punt dat Mignolet aanstipt: "Efficiëntie is hét codewoord in het voetbal. Je wint altijd maximaal met 2 of 3 doelpunten verschil. De kleine dingen maken het verschil."

Club Brugge heeft tot nu toe slechts 14 van de 27 mogelijke punten verzameld in de competitie. Mignolet relativeerde dit: "Ik kijk niet zozeer naar het scorebord. Dat is niet belangrijk. We moeten er in eerste instantie voor zorgen dat we de juiste dingen doen, stappen zetten en dat we beter worden."