Belangrijke test voor Anderlecht en David Hubert: "Een grote naam in Europa, maar..."

RSC Anderlecht speelt donderdag in de Europa tegen Real Sociedad. Paars-wit verwacht alvast een sterke tegenstand.

RSC Anderlecht heeft zich enigszins gerustgesteld bij de start van de Europa League, door het Hongaarse Ferencvaros te verslaan met 2-1.

De twijfels kwamen afgelopen weekend weer naar boven met een vrij zorgwekkend 1-1 gelijkspel tegen promovendus Dender. De Brusselaars zullen een zware uitdaging hebben in Europa met een trip naar Real Sociedad.

David Hubert verscheen vandaag op de persconferentie. Hij verwacht een moeilijke wedstrijd tegen het Spaanse team.

David Hubert kijkt vooruit naar Real Sociedad - Anderlecht

"Hier spelen we in een prachtig stadion tegen een goed team. Het wordt een uitstekende test voor onze jongens, om te zien op welk niveau ze staan in dit stadium", begon hij volgens de RTBF.

Het zal ook een grote test zijn voor de jonge interim-coach van de Brusselaars. "Real Sociedad is een grote naam in Europa. Als je hun stadion ziet, hun geschiedenis, wat ze vorig jaar hebben gedaan. Het is een mooi team, maar we gaan naar Europa om dit soort wedstrijden te spelen."