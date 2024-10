Heel wat afwezigen en een groot vraagteken bij Union voor wedstrijd tegen Bodo/Glimt: "Het is een uitdaging voor ons"

Union Saint-Gilloise speelt donderdagavond in de Europa League tegen Bodo/Glimt. Sofiane Boufal is onzeker voor deze wedstrijd.

Union Saint-Gilloise heeft vanmorgen getraind op het veld van het Koning Boudewijnstadion. Een afwezigheid tijdens de groepstraining werd opgemerkt: die van Sofiane Boufal.

De Marokkaanse middenvelder heeft "individueel getraind", legde coach Sébastien Pocognoli uit tijdens de persconferentie van woensdag. "Hij voelde dinsdag tijdens de training wat ongemak aan de hamstrings. Hij heeft een test ondergaan, die vandaag vrij positief was. We zullen morgen nog proberen. We zullen zien of hij in de selectie zit voor donderdag."

Bij afwezigheid van Boufal zullen de opties van Union nog meer beperkt zijn. Herinner u dat ze slechts 21 spelers in hun Europese selectie konden opnemen vanwege te weinig spelers die opgeleid zijn in de club.

"Het is waar dat er een opeenstapeling van zaken is, waardoor de bank nu krimpt. De selectie is al behoorlijk beperkt. De bank zal morgen jonger zijn. We zullen ook de fysieke parameters op het veld moeten beheren. Het is een uitdaging. Maar het team zal altijd mentaal en fysiek klaar zijn."

"We hebben nog steeds kwaliteit met de jongeren. We hebben altijd oplossingen", vervolgde Pocognoli. Kabangu is ook nog buiten strijd, Fuseini en Mac Allister zijn geschorst en Fedde Leysen heeft preventief met straps getraind.