Kasper Schmeichel heeft minder plezier dan bij Anderlecht en wordt met Celtic verpletterd door Borussia Dortmund

Kasper Schmeichel wou deze zomer niet bij Anderlecht blijven en wou de Champions League spelen. Hij hoopte echter dat hij er wat meer plezier aan zou beleven...

Celtic Glasgow heeft dinsdag een helse avond beleefd in de Champions League. De Schotten werden verpletterd (7-1) door Borussia Dortmund. Kasper Schmeichel zette deze afstraffing in gang door in de 7e minuut een strafschop te veroorzaken, die werd benut door Emre Can.

De voormalige doelman van RSC Anderlecht moest daarna nog 6 keer achterom kijken, terwijl het enige doelpunt van Celtic werd gescoord na een assist van Arne Engels, die in de basis stond.

Op de tribunes kon Peter Schmeichel, vader van Kasper, niet lachen toen hij zijn zoon 7 goals zag slikken. "Het is moeilijk omdat je altijd het beste voor je kinderen wilt. Vandaag was onverklaarbaar, Borussia schoot zo vaak op doel en scoorde zeven goals...", betreurt de voormalige legende van Manchester United op CBS Sports.

"Ik heb met Kasper gesproken voordat hij de kleedkamer in ging en ik zei tegen hem dat hij de leider moest zijn die het team nodig had en iedereen moest helpen hiermee om te gaan", vervolgt Peter Schmeichel. "Het was een slechte dag en zo moet je het accepteren."

Vorig seizoen wist Kasper Schmeichel uiteindelijk uit te blinken als een van de beste keepers in de Jupiler Pro League in het shirt van Sporting Anderlecht, na een lastige start. Daarna verliet hij RSCA om weer in de Champions League te kunnen spelen. Na zijn vertrek wist Colin Coosemans zich op te werpen als een betrouwbare nummer 1 die wonderen verricht in dit prille seizoen.