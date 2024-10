OFFICIEEL: FC Barcelona haalt doelman uit pensioen om Marc-André ter Stegen te vervangen dit seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona heeft een vervanger gevonden voor de geblesseerde Marc-André ter Stegen. Wojciech Szczęsny heeft een contract getekend tot aan het einde van dit seizoen bij Barça.

FC Barcelona kreeg onlangs het verschrikkelijke nieuws te horen dat Marc-André ter Stegen zijn seizoen erop zit. De doelman blesseerde zich serieus aan zijn rechterknie.

Bij Barcelona wilden ze een nieuwe doelman zoeken ter vervanging. Alleen was de transfermarkt natuurlijk al gesloten, dus bleef er slechts één oplossing over.

En dat was een transfervrije keeper zoeken. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij Wojciech Szczęsny. De Poolse doelman tekende een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Opvallend is dat Szczęsny slechts vijf weken geleden aankondigde dat hij op voetbalpensioen zou gaan. Hij schreef toen op zijn sociale media dat 'zijn hart er gewoon niet meer ligt'.

Hij was eerder actief bij grote clubs als AS Roma, Arsenal en Juventus. Bij die laatstgenoemde was hij tot deze zomer actief.