Wouter Vrancken blikt vooruit op match tegen Chelsea: "Als je zo iemand van de Europese lijst kan houden ..."

KAA Gent begint op donderdagavond aan zijn avontuur in de Conference League met een uitwedstrijd op Stamford Bridge tegen Chelsea. Een heel moeilijke opdracht, maar dat hoeft niets te zeggen over de hele competitie.

KAA Gent versloeg in de voorrondes respectievelijk Vikingur Gota, Silkeborg en Partizan Belgrado. Daardoor mogen ze zich opmaken voor de groepsfase van de Conference League.

Punten elders halen?

Eerste tegenstander daarin wordt Chelsea - op Stamford Bridge nota bene. Met oog op de top-8 in de League Phase zou een puntje halen zeker van waarde kunnen zijn, maar met oog op de top-16 (of top-24) van de 36 ploegen is het niet in Londen dat het moet gebeuren.

Tegen Omonia Nicosia, Molde en Backa Topola zal thuis moeten worden uitgehaald, ook op bezoek bij Larne en Lugano liggen er zeker mogelijkheden richting heel wat punten.

Zo gaan we niet in de wedstrijd

Chelsea is met 13 op 18 prima begonnen aan de Premier League en lijkt klaar voor de komst van Gent. Ook Wouter Vrancken snapt dat. "Chelsea? Als je ziet hoe ze spelen momenteel ... Ze hebben hun beste seizoen in jaren en spelen vaak met twee compleet andere ploegen. Dat kunnen wij heel moeilijk doen, zonder aan kwaliteit in te boeten."

"Als je de luxe hebt om Palmer niet op de Europese lijst te zetten, dan moet je wel héél veel kwaliteit hebben. We moeten ons tonen, maar als je puur realistisch kijkt maken we niet al te veel kans. Maar zo gaan we natuurlijk niet in de wedstrijd."