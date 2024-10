Geen volledig fitte kern meer voor Thorsten Fink: vraagtekens bij KRC Genk voor wedstrijd tegen KV Kortrijk

KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen KV Kortrijk. Afgelopen weekend kon coach Thorsten Fink nog op een volledig fitte kern rekenen, maar nu is de situatie al anders.

KRC Genk doet het bijzonder goed op dit moment. De Limburgers staan met 22 punten nog steeds alleen aan de leiding in het klassement.

Door een doelpunt van Oh in de allerlaatste minuut tegen KV Mechelen vorig weekend, heeft Genk zijn laatste zeven wedstrijden allemaal gewonnen. Tegen KV Kortrijk gaat de club op zoek naar nummer acht.

Afgelopen week was coach Fink nog blij over het feit dat zijn volledige kern fit was. Nu ziet de situatie er echter al heel wat anders uit. Zo viel Carlos Cuesta uit tegen KV Mechelen.

Matte Smets moest hem komen vervangen en deed het goed. Cuesta zal een tijdje buiten strijd zijn, zeker tegen KVK en tijdens de interlandbreak.

Maar volgens Het Belang van Limburg zijn er voor dit weekend nog vraagtekens. Zo is Yira Sor onzeker voor de wedstrijd. Hij ontbrak op training, net zoals Ken Nkuba.