Vanhaezebrouck spreekt over pauze, favoriete bestemming én zelfs pensioen is géén taboe

Hein Vanhaezebrouck geniet momenteel van het leven zonder club. De voormalige coach van onder meer KAA Gent en RSC Anderlecht koos er zelf voor om een pauze in te lassen. Of is het verhaal definitief geschreven?

Hein Vanhaezebrouck stopte na vorig seizoen als coach van KAA Gent. Er waren aanbiedingen genoeg, maar de West-Vlaming bedankte bewust voor een nieuw avontuur. "Ik doe nog analyses voor televisie en voor de krant, maar geniet ervan om te kunnen doen wat ik wil." "Ik weet op dit moment ook niet wat de toekomst brengt", haalt Vanhaezebrouck de schouders op in MIDMIDPodcast. "Of ik nog een droombestemming heb? Zo zit ik niet in elkaar. Spanje, Engeland, Italië,… Mijn familie speelt ook mee, hé. Ik wil liefst bij hen blijven." © photonews "We zullen dus wel zien wat de toekomst brengt", aldus Vanhaezebrouck. "Ik heb eindelijk nog eens een vakantie genomen, ik kan gaan fietsen met mijn zoon,… Dat kon de voorbije tien jaar bijna niet." "Op dit moment zeg ik niet dat ik met pensioen ga", verrast Vanhaezebrouck. "Daarvoor is het op dit moment nog te vroeg. Maar er zullen andere coaches komen. Het voetbal heeft mij niet nodig. Ik hoop vooral dat de jonge coaches de komende jaren hun kans krijgen."