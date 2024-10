Zaakwaarnemer van Kuyt haalt keihard uit naar Beerschot: "Ik begrijp niét wat die Arabieren willen bereiken" en "Dirk loopt er manusje-van-alles te spelen"

Dirk Kuyt staat ter discussie bij Beerschot VA, terwijl de Nederlander mogelijk kan terugkeren naar Feyenoord. Zijn zaakwaarnemer houdt zich alvast niet meer in.

De toekomst van Dirk Kuyt bij Beerschot VA is onduidelijk. Enerzijds wil een deel van het bestuur de Nederlander niet ontslaan omwille van de opstappremie. Bij een ontslag krijgt Kuyt om en bij het miljoen euro van De Mannekens.

Toch lijkt het erop dat een verlies bij KVC Westerlo het einde zal betekenen voor de Nederlandse coach. Maandag komt de Raad van Bestuur samen. De positie van de oefenmeester is één van de punten op de agenda.

"Denkt iemand werkelijk dat een trainerswissel de problemen van Beerschot zal oplossen?", vraagt Rob Jansen zich openlijk af bij KieftJansenEgmondGijp (Nederlandse voetbalpodcast, nvdr.). "Natuurlijk niet!"

De zaakwaarnemer van Kuyt begrijpt de koers van Beerschot niet. "Ik kan oprecht niet zeggen wat die Arabieren eigenlijk willen bereiken. Volgens mij zijn ze wel ter goeder trouw, maar ze besturen de club van bovenaf én doen dat samen met nog enkele andere clubs. Dat werkt niet."

De nieuwe directeur van Beerschot VA is overwerkt en maar liefst zes spelers wachten nog op een verblijfsvergunning - Rob Jansen

Jansen wijst erop dat Kuyt een enorm risico nam door in het tussenseizoen op Het Kiel te blijven. "Er was niets meer bij Beerschot. Geen algemeen directeur, geen sportief directeur, geen technische staf, geen fatsoenlijke accomodatie om te trainen,…"

"Ondertussen is die accomodatie er nog steeds niet", houdt Jansen zich niét in. "De nieuwe directeur is overwerkt en maar liefst zes nieuwe spelers wachten nog op een verblijfsvergunning. Dirk loopt er eigenlijk gewoon manusje-van-alles te spelen."

Verlaat Dirk Kuyt Beerschot VA voor Feyenoord?

We schreven eerder al dat Feyenoord de situatie van Kuyt in de gaten houdt. De Rotterdammers denken eraan om Brian Priske richting uitgang te duwen. De coach van Beerschot zal niét twijfelen als hij naar De Kuip kan verhuizen.