Is Dirk Kuyt bezig aan laatste dagen/weken op Het Kiel? 'Feyenoord wil clubicoon terug naar Rotterdam halen'

Beerschot VA zit in de hoek waar de klappen vallen. De rode lantaarn kreeg een 4-0-pandoering in de Antwerpse derby - of beter gezegd: in een deel ervan - en staat voor een héél lang seizoen. Maar zal Dirk Kuyt nog lang rondlopen op Het Kiel?

Voor alle duidelijkheid: Dirk Kuyt staat momenteel niét ter discussie. De bestuurskamer van Beerschot VA kijkt niet in de richting van de Nederlandse coach als het over de sportieve malaise gaat. Of beter gezegd: crisis. De Mannekens staan troosteloos laatste, sprokkelden amper één punt en slagen er zelfs niet meer in het einde van de wedstrijd te halen. Op De Bosuil zorgde een deel van de aanhang voor het stilleggen van de wedstrijd. © photonews Volgens de Nederlandse media zou het echter kunnen dat Kuyt binnenkort een héél aantrekkelijk voorstel krijgt. Feyenoord is immers de markt aan het bekijken om van coach te wisselen. Brian Priske zit op de wip bij de Rotterdammers. Een wissel van de macht lijkt onvermijdelijk. Al lijkt het erop dat de voormalige coach van Antwerp FC tot de interlandbreak de kans krijgt om het tij te keren. Verlaat Dirk Kuyt Beerschot VA voor een terugkeer naar Feyenoord? Desalniettemin zou een voorstel van Feyenoord ervoor kunnen zorgen dat Kuyt héél snel zal vertrekken op Het Kiel. De Nederlander is een boegbeeld in Rotterdam. Hij voetbalde tussen 2003 en 2006 én tussen 2015 en 2017 in De Kuip.