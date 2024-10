🎥 Hoezo niet klaar voor de Rode Duivels? Lukaku met goal en twee assists bij Napoli

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Napoli won vanavond met 3-1 van nieuwkomer Como. Romelu Lukaku scoorde en deelde ook twee assists uit.

Geen Romelu Lukaku nog bij de Rode Duivels. Onze landgenoot wil zich tijdens de volgende interlandbreak verder klaarstomen voor het grote werk bij Napoli.

Nochtans was Big Rom vanavond wel heel erg belangrijk in de Serie A, met twee assists en een doelpunt in het duel tegen promovendus Como.

Al na 25 seconden gaf Lukaku zijn eerste assist van de match. De bezoekers kwamen terug op gelijke hoogte.

Bij het begin van de tweede helft scoorde onze landgenoot vanop de stip de 2-1 voor Napoli. Lukaku zorgde ook nog voor de assist op de 3-1.

Lukaku toont hiermee dat hij toch wel degelijk al in goede doen is, ook al zegt hij zelf niet klaar te zijn voor de Rode Duivels.