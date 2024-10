Chery biedt zich aan als redder bij Antwerp: "Nog nooit problemen gehad"

Tjaronn Chery is de absolute sterkhouder van Royal Antwerp FC. En hij kan zijn cijfers nog aardig opkrikken als hij dat wil.

Met vijf doelpunten en twee assists in negen wedstrijden zet Tjaronn Chery heel straffe cijfers neer. In de Jupiler Pro League doet niemand beter dan hem.

En eigenlijk konden die cijfers al veel hoger zijn, als hij bijvoorbeeld ook de strafschoppen van The Great Old voor zijn rekening zou nemen.

“Maar dat kan snel gebeuren, hoor. Als Vinnie (Vincent Janssen, red.) een keer zegt dat hij hem niet wil nemen, zal ik het wel doen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Maar nee, ik kan niet klagen over mijn start. Ik speel ook op zo'n manier dat ik altijd wel één of twee kansen creëer, zelfs al loopt het even stroever.”

Hij stelt wel vast dat het Belgische voetbal zeer fysiek is. “Weet je wat het is: eigenlijk heb ik nog nooit aanpassingsproblemen gehad. Of het nou in Turkije, China, Engeland of Israël was: ik kom overal aan, speel een beetje mee, maak af en toe een goaltje en klaar. Ik voel ook nooit druk.”