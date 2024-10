Colin Coosemans doet zijn zegje over de trainerswissel bij RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht nam twee weken geleden afscheid van Brian Riemer. Zijn opvolger deed het vooral goed met een zes op zes in Europa.

RSC Anderlecht heeft een turbulente competitiestart achter de rug. Vooral het feit dat alles voor de buitenwereld slecht was bij paarswit zit Colin Coosemans wel dwars.

“Als ik even terugspoel naar de voorbereiding, dan heeft Riemer echt wel veel nadruk gelegd op de offensieve patronen en creativiteit. Dat kwam er bij momenten ook echt fantastisch uit, in oefenwedstrijden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Maar toen de competitie begon, werd Anderlecht plots geconfronteerd met tegenstanders die zich volledig aanpasten aan het spel van paarswit. “Dan zijn er ploegen die laag inzakken en een dubbele muur optrekken. Daarbij werden we echt niet geholpen door de staat van het veld.”

Al moet Coosemans toegeven dat de ploeg niet bracht wat men van Anderlecht verwacht. “De resultaten moeten gekoppeld worden aan goed spel en daar zijn we onder David Hubert mee bezig.”

Hubert zorgt wel degelijk voor een kentering. “David is communicatief heel sterk en hij leest het voetbal heel goed. Zowel tijdens de voorbereidingen, aan de hand van videobeelden, als tijdens de wedstrijden zelf. En hij toont lef, wat moet als coach van Anderlecht.”

Vooral op het vlak van vertrouwen geven aan de spelers scoort Hubert. “En dan zie je dat deze kern het voetbal kan brengen dat bij de stijl van het huis hoort. Vol het gaspedaal induwen en overal gaan voor de zege. Dat was een duidelijk statement van Hubert naar de groep.”