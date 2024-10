Steven Defour als opvolger van Brian Riemer? Dit denkt hij er zelf van

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft nog altijd geen nieuwe trainer gevonden. Het is koffiedik kijken hoe het nu verder moet.

Steven Defour zit momenteel nog altijd zonder werk thuis. Hij kreeg al de nodige aanbiedingen, maar daar ging hij niet op in. Of hij zijn CV naar RSC Anderlecht stuurde om Brian Riemer op te volgen?

“Neen, dat ligt toch nog te gevoelig”, lacht Defour bij Het Nieuwsblad. “Voor een gezonde club met een ambitieus project sta ik open. Ik heb de luxe dat ik niet elke job hoef aan te pakken om in the picture te blijven of financieel alles op orde te hebben.”

Dat moet dan zeker geen topclub zijn voor Defour. “Het enige motief om het nog te doen, moet het spelletje zijn en een club waar ik mezelf verder kan ontwikkelen als coach. Liever eentje uit de linker- dan uit de rechterkolom.”

Bij KV Mechelen was het voor Defour naar eigen zeggen geen ideale situatie, ook al koos hij er zelf voor om er bij wijze van spreken in gesmeten te worden.

“Na dat eerste seizoen had KV financieel ook de nodige moeite om versterking te halen. Ik heb mijn idee over voetbal en daar hou ik aan vast. Dat zou bij KV op termijn ook gewerkt hebben, maar ik kreeg de kans niet om dat te tonen.”