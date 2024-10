Amadou Onana twijfelachtig voor de Rode Duivels? Aston Villa-coach komt met belangrijke update

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zondag ontvangt Aston Villa Manchester United. Unai Emery heeft voordien een update gegeven over Amadou Onana.

Tijdens de selectie van Domenico Tedesco voor de Nations League waren er enkele twijfels rond Amadou Onana. De middenvelder maakt een erg goede start van het seizoen mee met Aston Villa, maar in de CL-wedstrijd tegen Bayern München raakte hij geblesseerd.

De Rode Duivel moest deze week na een uur spelen het veld verlaten, toen de Villans de troepen van Vincent Kompany versloegen. Hij had last van zijn hamstrings.

Niets ernstigs voor Onana

Zijn selectie bij de Rode Duivels lijkt aan te tonen dat de hinder minimaal is. Unai Emery heeft dit bevestigd tijdens een persconferentie.

Gevraagd naar de toestand van zijn speler voor de wedstrijd tegen Manchester United, verklaarde hij: "Er is nog een lichte twijfel, maar ik denk dat het in orde zal zijn. Het is geen ernstige blessure."

Amadou Onana behoudt dus een kans om te spelen tegen Man Utd. Een evaluatie van zijn vorm zal waarschijnlijk wel worden uitgevoerd bij zijn aankomst in Tubeke begin volgende week. Zondag zal Aston Villa proberen zich op twee punten van de eerste plaats te hijsen, terwijl Manchester United zijn derde overwinning van het seizoen in de Premier League nastreeft.