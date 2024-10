Muslic ziet jonge spelers fouten maken: "Dat is de prijs die je betaalt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp blijft doorstomen in de Jupiler Pro League met een indrukwekkende overwinning op Cercle Brugge.

De Great Old boekte zijn vierde zege op rij. Dit keer met een duidelijke 3-0 overwinning tegen Cerlce Brugge.

Coach Miron Muslic van Cercle Brugge erkende tegenover Sporza dat het werken met de jongste kern van België zijn prijs heeft. "We begonnen heel dominant aan de wedstrijd en plots staat het 2-0 door twee individuele fouten. Maar dat is de prijs die je betaalt als je met jonge spelers werkt."

Ondanks de tegenslag wist Cercle Brugge kansen te creëren, maar de afwerking ontbrak. Volgens de coach ontbrak het gewoon aan efficiëntie.

Muslic blijft echter optimistisch dat de ploeg de huidige situatie zal overwinnen. "We weten dat we hieruit moeten komen en dat zullen we ook doen.”

Antwerp vierde de overwinning met doelpunten van Kerk, Chery en Ondrejka. Met deze zege steeg Antwerp verder in de ranglijst, terwijl Cercle Brugge zich moet herpakken in de komende wedstrijden om hun seizoen nieuw leven in te blazen.