Genk-coach Thorsten Fink alweer enorm positief over een van zijn spelers: "Dat vind je niet onder de 10 miljoen euro"

Tolu Arokodare zit momenteel niet in zijn beste vorm. De spits startte goed aan het seizoen, maar heeft het de jongste weken erg moeilijk.

KRC Genk is goed begonnen aan zijn seizoen. De club staat momenteel alleen op kop in het klassement met 22 punten, drie meer dan eerste achtervolger Antwerp.

Tolu Arokodare heeft goed bijgedragen aan de seizoensstart. Hij scoorde dit seizoen al zes keer, waarmee hij op de (gedeelde) eerste plaats staat in de topschutterstand.

De laatste weken had hij het echter erg moeilijk. Tegen KV Mechelen en KV Kortrijk speelde was het niet voldoende. Na de wedstrijd tegen KVK afgelopen weekend gaf hij zelf toe dat hij beter moet doen voor doel.

Tolu wordt al langere tijd bekritiseerd, maar coach Thorsten Fink zal dat niet snel doen. Hij is zot van zijn spits en liet dat nog eens blijken. "Hij is iemand met een topprofiel. Een spits van twee meter met een snelheid van 36km/u, dat vind je niet onder de 10 miljoen euro", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Er was afgelopen zomer wel wat interesse, maar Fink wou zijn spits absoluut niet kwijtspelen. Nu is het aan Tolu om te laten zien dat zijn coach gelijk had.