Romelu Lukaku binnenkort naar Anderlecht? Broer Jordan geeft er antwoord op

Het was een van de mooie momenten van deze zondag: Romelu Lukaku verscheen in het Lotto Park voor de Clasico en werd toegejuicht door zijn voormalige publiek. Maar zal hij ooit terugkeren naar Anderlecht?

Tijdens de zomer van 2023 had Romelu Lukaku de supporters van RSC Anderlecht doen dromen met deze woorden: "Ik zal terugkeren naar Anderlecht, zonder twijfel. En het zal sneller zijn dan mensen denken." Sommigen dachten, op een weinig realistische manier, dat Lukaku, destijds in een lastige situatie tussen Italië en Chelsea, al het vorige jaar naar België zou terugkeren.

Maar Lukaku tekende bij Roma na een lange saga, en deze zomer heeft niemand zijn naam genoemd bij Anderlecht voordat hij uiteindelijk bij Napoli belandde. De supporters zullen nog moeten wachten, want hun voormalige aanvaller is slechts 31 jaar oud en in topvorm (3 doelpunten en 4 assists in 5 wedstrijden dit seizoen).

Dus, zal "Big Rom" ooit terugkeren? De RTBF stelde deze vraag aan zijn broer, Jordan, tijdens de Clásico. De familie Lukaku was aanwezig in het Lotto Park en de voormalige doelpuntenmaker van het huis werd als een legende toegejuicht.

"Ik weet het niet, je moet het aan hem vragen. Of het nu als manager, als coach of als speler is, ik weet het niet. Het is te vroeg om te zeggen", zei Jordan Lukaku hierover. Een vrij lauwe reactie die de verwachtingen van het publiek zal temperen.

Het hangt natuurlijk af van wat Romelu Lukaku bedoelde in 2023 toen hij zei dat het zou gebeuren "sneller dan verwacht". Zelfs op 33 of 34-jarige leeftijd zal de topscorer van het nationale team waarschijnlijk nog steeds sterk genoeg zijn om terug te keren en RSCA te vertegenwoordigen...