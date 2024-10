Een uitweg voor Tedesco na de Rode Duivels? "Het is geen geheim dat ik daar ooit zou willen werken"

Domenico Tedesco wordt momenteel zwaar bekritiseerd. Zal de bondscoach van België het volhouden tot het einde van zijn termijn in 2026?

Er was eerst het EK deze zomer, waar de Rode Duivels enorm teleurstelden. Daarna waren er discussies over zijn toekomst bij het nationale team en zijn evaluatie, die niet echt positief was.

Vorige maand kreeg Domenico Tedesco opnieuw kritiek van waarnemers na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne, die erg gefrustreerd was na de wedstrijd tegen de Fransen, zal er niet zijn bij de komende wedstrijden van de Nations League. Net als Romelu Lukaku, zal hij zich concentreren op zijn herstel, met goedkeuring van Tedesco.

Domenico Tedesco toekomstige Serie A-coach?

De bondscoach werd ondervraagd over zijn toekomst in een interview met de Corriere dello Sport, een Italiaanse krant. Hij verborg niet dat hij ooit in de Serie A wil werken.

"Er zijn wat contacten geweest in het verleden, door de jaren heen. Ik wil er niet veel meer over zeggen: als een club vraagt om met me te praten, kun je er zeker van zijn dat de gesprekken vertrouwelijk zijn", begon hij.

"Het is geen geheim dat ik ooit in de Serie A zou willen werken. Maar ik heb geen idee of en wanneer dat zal gebeuren. Op dit moment ga ik volledig op in mijn rol als technisch commissaris van de Belgische nationale ploeg. En ik heb er veel plezier in", besluit Tedesco.