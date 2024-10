Frank Boeckx ziet oplossing voor Romelu Lukaku die zich nog niet fit voelde voor Rode Duivels

De nieuwe interlandperiode zal snel beginnen. België neemt het dan op tegen Italië en Frankrijk, zonder Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne.

De Rode Duivels spelen twee Nations League-wedstrijden deze interlandperiode. Op donderdag eerst in Italië en begin volgende week in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk.

Bondscoach Domenico Tedesco kan geen beroep doen op Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. De Bruyne is nog niet fit, terwijl Lukaku zich nog niet klaar zou voelen.

Maar volgens Frank Boeckx zou het niet slecht zijn voor de spits om toch minuten te maken bij de nationale ploeg. "Wedstrijden vormen de beste training. Dat zijn club Napoli hem dan twee keer 60 minuten laat meespelen met de Rode Duivels. Dan heeft hij de beste training die hij kan hebben", begint hij bij Extra Time volgens Sporza.

Filip Joos begrijpt Boeckx. "Zeker met een coach als Antonio Conte. Toen hij bondscoach van Italië was, maakte hij ruzie omdat hij geen beroep kon doen op spelers voor een stage."

In Frankrijk is er ook een speciale situatie met Kylian Mbappé. Hij was onlangs geblesseerd, speelt nu wel weer bijna volledige wedstrijden met Real Madrid, maar zal deze interlandperiode niet voor de nationale ploeg spelen.