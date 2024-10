Mauves Army komt met nieuw statement na wat er voorbije dagen allemaal misliep

Het waren niet bepaald de mooiste dagen voor Mauves Army. En dat is dan zelfs een stevig understatement.

Hoewel RSC Anderlecht twee mooie overwinningen boekte de voorbije dagen, waren het voor Mauves Army, de Ultra’s van paarswit, geen leuke momenten.

Op Real Sociedad waren er problemen met de fans van Anderlecht en de houding in de Clasico tegen Standard, toen de match 12 minuten geboycot werd, zorgde voor een fluitconcert van de andere supporters.

Via hun sociale mediakanalen slaat Mauves Army nu mea culpa. “Afgelopen donderdag hebben wij collectief gefaald in het beheersen van het gedrag van enkele leden”, klinkt het. “Voor hun daden is er geen enkel excuus en we kunnen enkel de feiten erkennen.”

De groep veroordeelt ten zeerste het gedrag van enkele van hun leden en als groep willen ze hiervoor de verantwoordelijkheid nemen.

Mauves Army zegt intern de nodige lessen te trekken en stappen te ondernemen om het voortbestaan van de groep te waarborgen. Hun statement kun je hieronder lezen.