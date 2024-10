Analisten wijzen op het grote gevaar bij Antwerp: "Dan kan het een catastrofe zoals bij Anderlecht worden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp heeft zich stilletjes naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League gewerkt na een sterke 3-0 overwinning tegen Cercle Brugge. Volgens Filip Joos in Extra Time is dit geen verrassing gezien het goede voetbal dat ze sinds de eerste speeldag hebben laten zien.

Vooral de voorlijn van Antwerp, met Chery (6 goals, 2 assists), Vincent Janssen (3 goals, 5 assists) en Ondrejka (5 goals, 3 assists), is indrukwekkend. Franky Van der Elst benadrukt: "De spitsen draaien onderling echt goed." Vincent Janssen speelt dit seizoen opvallend meer als een nummer 10, zoals Frank Boeckx opmerkt: "Hij is misschien niet de meest klinische afwerker, maar hij pakt het aan op zijn Harry Kane's." Filip Joos voegt toe dat deze rol hem ligt, maar Van der Elst waarschuwt dat hij zich niet te veel moet verliezen in die rol: "Hij moet echt vanuit de spits fungeren." Toch heeft Antwerp een achilleshiel: de bank is erg jong en onervaren, met leeftijden variërend van 16 tot 22 jaar. Frank Boeckx wijst op het gevaar van blessures: "Er mag niet te veel gebeuren, anders kan het een catastrofe worden zoals bij Anderlecht vorig jaar." Desondanks wordt coach Jonas De Roeck geprezen. Filip Joos merkt op: "De Roeck is een goede trainer, het is geen toeval meer." De combinatie van ervaring in de basisploeg en de jeugd op de bank vormt een uitdaging, maar voorlopig draait het goed voor Antwerp.