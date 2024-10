UITGELEKT: 'Fredberg en Vandenhaute wilden deze voormalige kampioenenmaker van Club Brugge naar Anderlecht halen, maar kwamen van een kale reis terug'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ryan Mason wordt (zo goed als zeker) de nieuwe coach van RSC Anderlecht. De 33-jarige Engelsman en Vladimir Ivic waren de laatste twee concrete kandidaten. Al was er nog een derde coach die werd gepolst.

Het Nieuwsblad weet dat Jesper Fredberg contact heeft opgenomen met Alfred Schreuder. De 51-jarige Nederlander stond op de shortlist van RSC Anderlecht als kandidaat-coach.

Schreuder zelf zag de uitdaging zitten, maar zijn huidige club had geen zin om mee te werken. De Nederlander is momenteel aan de slag bij Al Nassr FC en de Saoedi's willen hem niet laten vertrekken.

Al zou de komst van Schreuder naar Anderlecht wel opvallend zijn. De Nederlander was in 2022 enkele maanden aan de slag bij Club Brugge. Hij loodste blauw-zwart naar een landstitel en deed dat met attractief voetbal.

Vervolgens was hij aan de slag bij AFC Ajax, maar in Amsterdam werd hij na enkele maanden ontslagen. Sindsdien vertoeft Schreuder in het Midden-Oosten. Aanvankelijk voor Al Ain FC, nu voor Al Nassr.

Wie wordt de nieuwe coach van RSC Anderlecht?

Schreuder zal dus niet de nieuwe coach van Anderlecht wordt. Zoals hierboven reeds doorgegeven wordt het zo goed als zeker Ryan Mason. De Brit is momenteel aan de slag als T2 bij Tottenham Hotspur.