Héél verrassende wending bij Anderlecht: David Hubert ligt nu weer helemaal in pole position

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. Alles wees erop dat Ryan Mason dat zou worden, maar nu komen er toch twijfels bij kijken. Op de Raad van Bestuur van paars-wit is beslist om toch niet voor de 33-jarige Engelsman te gaan.

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Brian Riemer. Eerst wou Anderlecht David Hubert niet opbranden, maar de reacties van de fans waren veelzeggend. Een 33-jarige zonder ervaring zou dan wel opgebrand mogen worden?

Hubert heeft binnen de kleedkamer unanimiteit kunnen verwezenlijken en heeft in een paar weken tijd ook aanpassingen kunnen doen aan de speelstijl. Dat heeft de fans overtuigd en blijkbaar nu ook de directie.

David Hubert ligt nu weer in pole position om toch als hoofdtrainer aan te blijven. Bij het bestuur zijn er immers twijfels gerezen. Wat als Mason - die zeer geïnteresseerd was - toch niet meteen zou pakken binnen de groep?

En het voetbal weer minder zou worden? Het zou niet goed vallen bij de achterban en de relatie daarmee is al heel fragiel. Na Riemer is er geen ruimte meer voor fouten.

Het is wel weer een klap voor Jesper Fredberg, die met Mason in verregaande onderhandelingen zat. Maar de CEO Sports lijkt nu teruggefloten door zijn bestuur. Zoals we maandag al schreven, ligt er bij Anderlecht wel een plan op tafel om een ervaren coach als klankbord aan de staf van Hubert toe te voegen, maar het is niet zeker of dat het nu gehaald heeft.