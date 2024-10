Marc Degryse vindt dat Domenico Tedesco één ding over het hoofd ziet bij de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels spelen vanavond tegen Italië. Tijdens deze interlandbreak volgt ook nog een duel met Frankrijk.

De nationale ploeg staat tijdens deze interlandbreak oog in oog met Italië en Frankrijk. Er moet haast zeker één wedstrijd van de twee gewonnen.

Geen gemakkelijke opdracht, maar het is haast van moeten, zo zegt ook Marc Degryse. “Twee slechte resultaten en een degradatie uit de A-groep komt zeer dichtbij”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Als je zou verliezen van Italië vanavond, dan moet je sowieso winnen van Frankrijk. “Want als je derde eindigt, moet je barrages gaan spelen. Ga je uit de hoogste divisie, dan zak je naar de B-groep en speel je sowieso weer tegen mindere goden.”

Er staat dus heel veel op het spel voor de Rode Duivels. “Maar daar houdt Tedesco kennelijk geen rekening mee. In de aanloop naar de voorbije WK’s hebben we zó vaak tegen kleine landen gespeeld om dan op het toernooi tekort te komen tegen de toppers.”

Volgens Degryse is daar geen enkele les uit getrokken. “Dat moet de voetbalbond toch ook zien? Straks is Vercauteren weg. Want zal de nieuwe TD hiervan vinden?”