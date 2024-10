Spaanse spits deelt emotioneel verhaal over mentale problemen

Alvaro Morata heeft zich openhartig uitgesproken over zijn mentale problemen en recente scheiding. In een interview met het Spaanse televisieprogramma Herrera en COPE vertelde Morata over zijn strijd tegen depressie en paniekaanvallen.

De spits van AC Milan en aanvoerder van de Spaanse nationale ploeg beschrijft de heftige emotionele strijd die hij doormaakte. Hij legt uit dat het niet uitmaakt wat voor werk je doet of in welke situatie je je bevindt als je te maken hebt met depressies en paniekaanvallen. Drie maanden voordat hij zijn land naar het EK leidde, had Morata het moeilijk. Hij dacht dat hij nooit meer zijn voetbalschoenen zou kunnen aantrekken en zou kunnen spelen. Gelukkig kreeg hij ondersteuning van mensen om hem heen, zoals zijn teamgenoten en trainers. De druk die Morata voelde, leidde soms tot fysieke symptomen. Hij had momenten waarop hij zich zo overweldigd voelde dat hij naar huis moest gaan, omdat hij zich niet goed kon concentreren. Naast zijn mentale strijd heeft Morata ook te maken met een moeilijke periode in zijn privéleven. In augustus eindigde zijn huwelijk met Alice Campello na zeven jaar. De aanpassing aan zijn recente overstap naar AC Milan bleek te veel voor de relatie. Morata ervoer ook schaamte in zijn rol als vader. Elke keer dat hij met zijn kinderen wegging, leidde dit soms tot ongemakkelijke situaties. De publieke druk en negatieve reacties beïnvloedden zijn zelfbeeld als vader.