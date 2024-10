Verassingen, een Rode Duivel die zijn eerste en enige basisplaats vierde: alles is veranderd sinds de laatste overwinning van België tegen Italië

België heeft Italië niet meer verslagen sinds drie wedstrijden geleden. In 2015, bij de laatste overwinning van de Rode Duivels tegen de Italianen, stond er geen enkele speler van de huidige selectie op het wedstrijdblad.

België heeft Italië niet meer verslagen in negen jaar... en dat was niet in een officiële wedstrijd. Op 13 november 2015, in het Koning Boudewijnstadion, wonnen de Rode Duivels voor het laatst van de Squadra Azzurra, in een vriendschappelijke wedstrijd.

Op het wedstrijdblad (het is nogal een verrassing) vinden we geen enkele speler van het huidige Belgische elftal terug. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne speelden destijds, maar zijn er nu niet bij, terwijl Yannick Carrasco en Michy Batshuayi niet meer opgeroepen werden.

De verdediging opgesteld door Marc Wilmots, voor Simon Mignolet, behoort volledig tot de oude generatie. Jan Vertonghen, de eerste Belgische doelpuntenmaker van de wedstrijd, speelde als linksback, gevolgd door Nicolas Lombaerts, Toby Alderweireld en... Luis Pedro Cavanda, die zijn eerste en enige basisplaats in de nationale ploeg kreeg.

© photonews

Alles is veranderd in negen jaar, in Italië en in België

Voor hen deed het trio van Axel Witsel, Radja Nainggolan en Kevin De Bruyne de Italianen pijn. Ook de vleugelspelers, Eden Hazard en Yannick Carrasco (aan de rechterkant), deden dat. In de spits scoorde Romelu Lukaku niet, maar wel zijn vervanger, Michy Batshuayi, die Kevin De Bruyne volgde door het derde doelpunt van de Belgen te maken.

Op de bank zaten Christian Benteke van Liverpool destijds, Steven Defour van Anderlecht, Mousa Dembélé, Jason Denayer, Laurent Depoitre, Guillaume Gillet, Sven Kums, Thomas Meunier, afwezig deze donderdag, evenals Matz Sels, die aan het begin van de week het trainingskamp verliet, en ook Kevin Mirallas en Thomas Vermaelen.

In Italië zien we ook heel wat spelers die niet meer deel uitmaken van de selectie. Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, Mattia De Sciglio, ...

In drie ontmoetingen heeft België sindsdien Italië niet meer verslagen (0-2 op het EK 2016, 1-2 op het EK 2021, 2-1 tijdens de Nations League 2021, enkele maanden later).