Walter Baseggio houdt zich niet in: "Zo had België al een WK of EK gewonnen"

De Rode Duivels leken bij de eerste interlands onder Domenico Tedesco uit een ander vaatje te tappen en klaar voor lancering, maar ondertussen is het tij weer helemaal gekeerd.

De zaak Thibaut Courtois, het zwakke en teleurstellende EK en de uithaal van Kevin De Bruyne hebben alle aandacht opgeslorpt de voorbije maanden.

Voor Walter Baseggio is het duidelijk dat de mayonaise niet pakt. Er wordt al een tijdje geopperd dat het tijd is voor een Belg als bondscoach, maar de vraag is of dat er ooit zal komen.

“De meeste grote landen vertrouwen op lokale coaches”, vertelt Baseggio aan La Capitale. Al heeft hij ook een ander voorstel. “Voor België zou ik graag een Italiaanse coach zien.”

Nochtans heeft Tedesco Italiaanse roots. “Ik weet dat Tedesco Italiaans-Duits is, maar zijn aanpak is vooral Duits”, gaat Baseggio verder.

Dan doet hij een gewaagde uitspraak. Met een echte Italiaanse coach hadden de Rode Duivels al een groot toernooi gewonnen. Het is vooral de tactiek die België de laatste tien jaar heeft doen falen, terwijl ze alles hadden om een WK of een EK te winnen.”

Het probleem is volgens Baseggio ook dat er bij de voetbalbond heel wat instabiliteit is en dat zwijgt hij nog over het feit over er iemand bij is die verstand heeft van voetbal.