Avondje Nations League: ex-speler Union klaart klus voor Europese grootmacht, Nederland speelt gelijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Nations League stonden ook op vrijdagavond alweer een aantal interessante duels op het programma. En daarbij werden ook een aantal pittige wedstrijden afgewerkt. Ook onze Noorderburen kwamen in actie.

In de A-League was het op vrijdagavond aan Nederland en Duitsland onder meer. En dat leverde toch de nodige spanning op in diverse gebieden.

Duitsland klaart de klus

De Duitsers trokken op bezoek bij Bosnië-Herzegovina. En dat werd uiteindelijk spannender dan op voorhand gedacht werd. Denis Undav had nochtans vrij snel voor een dubbele voorsprong gezorgd.

De ex-speler van Union SG scoorde twee keer in vijf minuten en maakte er zo meteen 0-2 van. Daarna kwam de thuisploeg echter steeds meer in de wedstrijd. En dat leverde ook op via Dzeko.

Nederland speelt gelijk

Verder dan 1-2 kwamen de Bosniërs echter niet meer, waardoor Duitsland met de drie punten naar huis mocht. Hongarije en Nederland kwamen in dezelfde groep niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Dumfries zorgde laat in de match voor de gelijkmaker.

In de groep heeft Duitsland nu 7 op 9, voor Nederland met 5 op 9. Hongarije heeft twee punten, Bosnië-Herzegovina sluit de rij met 1 op 9. Nog in de Nations League waren er in de lagere reeksen overwinningen voor onder meer Tsjechië en Oekraïne.

Nations League A

11/10/2024 20:45 Hongarije - Nederland 1-1 11/10/2024 20:45 Bosnië-Herzegovina - Duitsland 1-2

Nations League B

11/10/2024 20:45 IJsland - Wales 2-2 11/10/2024 20:45 Tsjechië - Albanië 2-0 11/10/2024 20:45 Oekraïne - Georgië 1-0 11/10/2024 20:45 Turkije - Montenegro 1-0

Nations League C