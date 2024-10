"Wat een soap weer, voor Hubert is dit ook niet prettig": Johan Boskamp laat zich uit over aanstelling van David Hubert bij Anderlecht

Donderdag pakte Anderlecht plots uit door David Hubert als hoofdcoach aan te stellen. Nieuws dat uit het niets kwam, aangezien paars-wit leek te azen op Ryan Mason.

Na het ontslag van Brian Riemer nam David Hubert snel over bij Anderlecht. Hij deed het goed en verloor nog niet met paars-wit. Toch bleek dat hij niet zou aanblijven als coach omdat de club hem nog niet wou opbranden.

Nadien ging Anderlecht op zoek naar andere trainers. Uiteindelijk zou Ryan Mason dicht bij een overstap naar Anderlecht hebben gestaan. Hij is nu T2 bij Tottenham, maar ging in gesprek met de Brusselaars.

Maar plots kwam er heel wat twijfel bij kijken. Bij Anderlecht was niet iedereen overtuigd van Mason. En toen pakte de club plots uit met de aanstelling van David Hubert als hoofdcoach. Johan Boskamp snapt het bestuur van Anderlecht niet goed.

"Wat een soap weer", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Eerst wilden ze hem absoluut niet verbranden, maar uiteindelijk veranderen ze toch weer van gedachten. Voor Hubert is dit ook niet prettig."

"Als zijn bazen echt het volste vertrouwen in hem hadden, dan waren ze niet met drie andere kandidaat-coaches gaan praten. Nu is hij al deels verbrand nog voor zijn eerste wedstrijd als volwaardig T1."

"Ik vraag me trouwens af of die Fredberg nog iets te zeggen heeft binnen Anderlecht? Aan de andere kant gun ik Hubert wel alle succes. Al was het maar om de figuren die aan hem twijfelden eens flink voor schut te zetten", besluit hij.