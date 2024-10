Anderlecht-flop Alexis Flips maakt indruk bij Charleroi: "Ik kan een grote bijdrage leveren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Flips vertrok deze zomer bij RSC Anderlecht en werd uitgeleend aan Charleroi. De Fransman is op zoek naar een nieuwe start.

Alexis Flips is sinds zijn komst naar Anderlecht een controversieel figuur. De Fransman, gezegend met echte technische vaardigheden, slaagde er nooit in om zich in de kijker te spelen onder Brian Riemer.

Nadat hij terugkeerde van zijn uitleenperiode in Turkije bij Ankaragucu werd Flips opnieuw uitgeleend. Dit seizoen draagt hij de kleuren van een andere Sporting-ploeg: Charleroi.

Hij sprak in een interview met zijn nieuwe club. “Ik wil weer genieten, zoveel mogelijk spelen en meer op het veld staan. Ik ben niet zoals andere spelers. Ik speel naar voren, met een zeer goede passing en een goede visie op het spel. Ik kan deze club veel brengen."

Hij blikt terug op zijn komst naar de Zebra's. “Ik heb direct met de voorzitter en mijn zaakwaarnemer gesproken. Dat ging heel goed. De spirit van de club sprak me al snel erg aan.”

“Die spirit paste meer bij mij. Ik kwam aan alsof ik hier al maanden was. Ik kan het ook goed vinden met mijn teamgenoten. De trainer (Rik De Mil) heeft heel duidelijke instructies. De groep klikt goed en iedereen trekt dezelfde richting uit. Het gaat momenteel heel goed."