Antwerp-CEO verklapt geheimen van transferonderhandelingen: "D'Onofrio riep dat ik uit de kamer moest gaan"

Hoe leert een sportief directeur onderhandelen over spelers? Sven Jaecques, CEO van Antwerp, heeft daar een duidelijk antwoord op: door ervaring op te doen en te leren van anderen.

"Je leert onderhandelen door het te doen," zegt hij in het nieuwe boek van Nieuwsblad-journalist Yanko Beeckman 'In de Kleedkamer'. "Idealiter kun je met iemand mee en steel je met de ogen. Anders is het een kwestie van trial-and-error."

Jaecques verwijst hierbij naar zijn tijd met Luciano D'Onofrio, een ervaren onderhandelaar in de voetbalwereld. D'Onofrio, die bekend staat om zijn theatrale stijl tijdens onderhandelingen, bracht Jaecques waardevolle lessen bij. "Luciano is een heel ander type dan ik. Hij is een zeer goede toneelspeler," vertelt Jaecques.

Samen vormden ze een dynamisch duo waarbij ze vaak de rollen van 'good cop' en 'bad cop' afwisselden. "Bij mensen die mij beter lagen, was hij de moeilijke, en andersom", legt Jaecques uit. "Soms riep hij zelfs: 'Tu pars, Sven, tu pars du bureau,' om de druk op te voeren tijdens een onderhandeling. Dan gingen we zogenaamd even apart zitten om het uit te praten."

Overmars weet goed hoe hij de positie van de club kan gebruiken om meer te bereiken dan iemand anders zou kunnen

Sinds de komst van Marc Overmars als sportief directeur heeft Jaecques een andere stijl van onderhandelen leren kennen. "Marc heeft zijn eigen manier van werken. Hij heeft een grote naam en een indrukwekkend trackrecord, wat hij gebruikt zonder arrogant te zijn", legt Jaecques uit.

"Hij zal zich niet verliezen in details, maar als hij overtuigd is van een speler, zorgt hij ervoor dat alle partijen tevreden zijn." Overmars is volgens Jaecques zeer gedreven en gaat ver om een deal rond te krijgen, maar voelt ook goed aan wat de tegenpartij wil en gebruikt dat strategisch. "Marc weet goed hoe hij de positie van de club kan gebruiken om meer te bereiken dan iemand anders zou kunnen."