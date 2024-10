Erling Haaland komt dan toch met reactie en excuseert zich na 5-1 pandoering tegen Oostenrijk

Noorwegen leed zondag een zware 5-1 nederlaag tegen Oostenrijk. Erling Haaland gaf na de wedstrijd geen interviews, maar kwam wel met een reactie op sociale media.

Zondag nam Noorwegen het op tegen Oostenrijk in de Nations League. De Noren gingen verrassend onderuit met 5-1. Zo is het voor Erling Haaland toch wat anders bij de nationale ploeg dan bij Manchester City.

Na afloop wandelde de spits heel snel door de mixed zone, zodat hij geen vragen van de media moest gaan beantwoorden. Toch kwam hij iets later met een korte reactie op sociale media.

Haaland plaatste een foto op zijn Instagram-verhaal waar hij bij schreef: "Sorry iedereen, dit was veel te slecht van mijn kant. In november gaan we voor zes punten."

De ploegmaat van Kevin De Bruyne trapt zich bijna iedere wedstrijd met Noorwegen op het scorebord, maar tegen Oostenrijk lukte dit niet. Hij zit in 37 interlands al aan 34 doelpunten.

Noorwegen staat wel nog steeds eerste in groep 3 van League B. Het land telt, net als Oostenrijk en Slovenië 7 punten terwijl Kazachtstan alleen laatste staat met slechts één punt.