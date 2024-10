Heeft Domenico Tedesco zijn les geleerd? "Dat zal niet meer gebeuren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België zal het maandag opnemen tegen Frankrijk in de Nations League. De Rode Duivels worden op de proef gesteld.

Na het gelijkspel tegen Italië afgelopen donderdag, hebben de Rode Duivels niet veel ruimte meer voor fouten. Er kan maar beter gewonnen worden op maandag.

Tegen Frankrijk is overtuigen noodzakelijk. Niet speciaal voor het resultaat, maar vooral voor het spel. Domenico Tedesco zou dan geen experimenten meer moeten uitvoeren. Tenminste, door niet zulke avontuurlijke dingen te proberen als tegen Italië...

"Ze zijn alleszins niet van plan om nog gekke dingen te proberen. Dan bedoel ik zoals de situatie met Jérémy Doku die als rechterwingback werd uitgespeeld. Dat zal niet meer gebeuren", stelt Gilles De Bilde bij VTM.

"Ik ga er ook van uit dat Zeno Debast op rechtsachter een experiment was dat niet voor herhaling vatbaar is tegen een sterk Frankrijk is", gaat hij verder.

"Voor de rest moet je ervan uitgaan dat Tedesco niet te veel wil wijzigen. Hij wil uitgaan van eigen kracht, dat heeft hij benadrukt. Alleen is de situatie wel een beetje veranderd, gezien de jonge selectie en het ontbreken van Lukaku, De Bruyne en Onana."