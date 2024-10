Luikse politie wil drastisch ingrijpen voor volgende wedstrijd van Standard

Standard speelt zondag in de vooravond tegen Sporting Charleroi. De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Zondag om 18.30 uur staat de Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi op de agenda. Qua sfeer en spektakel kan dat altijd tellen.

Na aan goede start zijn de Carolo’s wat weggezakt in het klassement. Ook Standard beleeft, met 12 op 30, helemaal geen gemakkelijk seizoen.

Of de match sportief veel zal voorstellen is moeilijk in te schatten, maar zowel sportief als qua prestige is de match voor beide ploegen heel belangrijk. En dan zwijgen we nog over hoe de fans naar dit duel toeleven.

De politie van Luik is echter veel minder opgetogen. Zij willen minder en eigenlijk helemaal geen fans van Charleroi op Sclessin toelaten.

Vorig seizoen kwam het tot stevige confrontaties tussen beide supportersclans. Dat wil men dit keer meer dan ooit vermijden. Beide clubs hopen een compromis te kunnen sluiten met de politie.