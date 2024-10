Nog een Anderlecht-speler spreekt over "verrassend" ontslag van Brian Riemer: "Hij is tactisch vaardig en brengt aantrekkelijk voetbal"

Brian Riemer werd onlangs ontslagen bij Anderlecht nadat het spel maar niet verbeterde en de punten ook uitbleven. Bij sommige Anderlecht-spelers kwam het als een verrassing.

Brian Riemer mocht een kleine maand geleden zijn koffers pakken bij Anderlecht na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk. Ondertussen heeft David Hubert overgenomen nadat hij er een succevolle periode als interimcoach op heeft zitten.

"Ik moet zeggen dat het een grote verrassing was dat Brian op dat moment werd ontslagen", vertelde Anderlecht-speler Ludwig Augustinsson bij het Deense Bold. "We hadden maar één wedstrijd verloren in het seizoen en we hadden ons net geplaatst voor de Europa League. Op die manier verraste het ontslag me."

Riemer kreeg heel wat kritiek over zich heen, vooral over het spelniveau dat zijn Anderlecht bracht. "Ik moet zeggen dat Brian een fantastische coach is. Hij is altijd goed voorbereid, tactisch vaardig en speelt aanvallend en aantrekkelijk voetbal", gaat Augustinsson verder.

Afgelopen seizoen deed paars-wit nog mee voor de titel, na een zeer lastig seizoen voordien. Hier had Brian Riemer zeker goed werk geleverd, dat ziet ook de flankverdediger van Anderlecht.

"Met het werk dat Brian heeft afgeleverd bij Anderlecht, is het mijn duidelijke mening dat hij een zeer grote rol heeft gespeeld in de terugkeer van de club naar de top van het Belgische voetbal na enkele jaren van sluimering", besluit Augustinsson.