Verrassing van formaat? Brian Riemer kan na ontslag bij Anderlecht al prestigieuze job beet hebben

Opmerkelijk nieuws uit Denemarken: voormalig Anderlecht-coach Brian Riemer staat in de schijnwerpers als mogelijke opvolger van Kasper Hjulmand bij het Deense nationale elftal.

Hjulmand vertrok na het afgelopen EK en sindsdien is er een tijdelijke oplossing binnen de technische staf van Denemarken. Volgens de Deense krant Bold wordt Riemer nu genoemd als serieuze kandidaat voor de positie.

Riemer, die halverwege september zijn ontslag kreeg bij Anderlecht, lijkt daarmee een nieuwe uitdaging te kunnen vinden in zijn thuisland. Zijn ontslag in Brussel kwam vrij onverwacht, maar in Denemarken heeft hij wel naam g emaakt.

Zijn ervaring in het buitenland maakt hem een interessante optie voor de Deense voetbalbond. Daar mag ook aan toegevoegd worden dat Jesper Fredberg lid is van de technische commissie die een nieuwe coach moet aanstellen.

Het zou toeval kunnen zijn, maar de aanwezigheid van Fredberg zou mogelijk een rol spelen in de overweging om Riemer naar voren te schuiven als kandidaat voor de prestigieuze functie.

Voorlopig is er nog geen definitieve beslissing genomen door de Deense bond, maar de kans lijkt reëel dat Riemer, die een sterke connectie heeft met het Deense voetbal, de nieuwe bondscoach van het nationale elftal zou kunnen worden.