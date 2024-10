David Hubert blikt terug op zijn kindertijd na aanstelling als hoofdcoach: "Ik ben weer verliefd geworden"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

David Hubert werd vorige week bevestigd als hoofdtrainer van Anderlecht. Op Mauve TV heeft hij daar nu voor de eerste keer op gereageerd. In zijn intussen gekende stijl: rustig en met veel zelfvertrouwen.

Hubert toonde zich uiteraard erg tevreden met de duidelijkheid die de beslissing met zich meebrengt. “Ik voel me heel goed, heel blij dat er duidelijkheid gekomen is. Dat is voor iedereen belangrijk, niet alleen voor mij, ook voor club en spelers", vertelt hij.

Zijn overgang naar de rol van hoofdcoach was voor hem een onbekend terrein, maar het voelde al snel vertrouwd aan. “Als hoofdcoach zoveel mensen aansturen, was voor mij een vraagteken hoe ik dat ging doen, maar dat voelde al snel heel natuurlijk aan.”

Hubert heeft een nuchtere kijk op zijn nieuwe rol. “Ik vind van mezelf dat ik heel goed uit de emotie kan blijven. Zowel uit de euforie als uit de depressie na een resultaat. Dat laat me toe de juiste analyses te maken tijdens de rust of na de wedstrijd", zegt hij. "Dan voel je dat je dit graag doet, dat dit je energie geeft.”

Het traject naar zijn aanstelling als coach bij Anderlecht begon al tijdens zijn spelerscarrière. “Die microbe is er al een tijdje, om verder te gaan als coach na mijn carrière als speler. Dat was al besproken met Anderlecht toen ik speler bij de Futures werd”, legt hij uit.

Hubert besloot zijn spelerscarrière stop te zetten om zich volledig te richten op het coachen. “Toen ik doorhad dat het iets voor mij was, heb ik beslist om mijn carrière als speler te stoppen, omdat de wil er was om mijn carrière als coach verder te zetten.”

Zijn liefde voor Anderlecht speelt een belangrijke rol in zijn beslissing om door te gaan als coach. “Ik ben terug verliefd geworden op Anderlecht. Als klein manneke uit het Brusselse heb ik hier mijn eerste wedstrijden meegemaakt samen met mijn vader en broers", herinnert hij zich.

Hubert wil dit voor lange tijd doen en bouwen aan het 'nieuwe' Anderlecht. “Ik ga proberen een lijn door de club te brengen, continuïteit, dat heeft de club nodig om terug op zoek te gaan naar successen", aldus Hubert.