Jonas De Roeck over zaak van gokchinees Ye: "Financieel en sportief zware prijs betaald"

Jonas De Roeck speelde zijn laatste seizoen bij Lierse toen de club in de greep zat van gokchinees Zheyun Ye. Een moeilijke periode voor hem, ook al is zijn naam nooit gevallen.

Spelers en trainers van Lierse werden door Zheyun Ye, de beruchte gokchinees, in hun greep gehouden. Een aantal werd veroordeeld, maar de naam van Jonas De Roeck viel nooit.

“Ik was één van de slachtoffers. Een gróót slachtoffer zelfs: zowel financieel als sportief heb ik een zware prijs betaald”, klinkt het bij HUMO.

De Roeck zat in zijn laatste contractjaar en was de drie seizoenen ervoor onbetwist titularis. Hij had zelfs aanbiedingen van Brugge en Genk op zak. “Van het ene op het andere moment vloog ik uit de ploeg. Ik begreep er niets van. Natuurlijk zag ik dingen waarvan ik dacht: 'Dit kán toch niet?' Maar wie denkt er nu aan zóiets?”

Er begonnen zelfs roddels de ronde te doen, dat hij een moeilijke jongen was, een slecht karakter had, niet trainde zoals het hoorde, een negatieve invloed had op de kleedkamer. “Als je dat maar vaak genoeg herhaalt, beginnen mensen het te geloven.”

Uiteindelijk kon hij na een jaar niet spelen tekenen bij Germinal Beerschot. “Ik was opgelucht, maar heb wel meer dan 50 procent op mijn loon moeten inleveren. Daarom ben ik één van de grootste slachtoffers: ik heb mijn carrière van nul weer moeten opbouwen. Zonder dat ik er iets aan kon doen.”