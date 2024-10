Analist opgetogen dat Anderlecht-speler zich niet liet verleiden, maar... "Hij moet tien goals per seizoen scoren"

Johan Walem is van mening dat het een goede zaak is dat Mario Stroeykens tijdens de afgelopen zomerse transferperiode niet is vertrokken bij RSC Anderlecht.

De jonge aanvaller was in trek bij Ajax, maar de vraagprijs van minstens vijftien miljoen euro, heeft de Nederlanders doen terugdeinzen. "Het is een coherente keuze van alle partijen", stelt Walem bij La Dernière Heure.

De analist wijst erop dat Yari Verschaeren nog niet op zijn beste niveau is en dat Thorgan Hazard momenteel in revalidatie is. Stroeykens blijft daardoor de enige vergelijkbare speler binnen de huidige selectie. "Hij is de enige met dit profiel die beschikbaar is in de huidige groep", aldus Walem.

Walem beschrijft Stroeykens als een slimme jonge speler die geduld heeft getoond in zijn ontwikkeling binnen het eerste elftal. "David Hubert heeft hem de instructie gegeven om meer offensief te spelen, wat hem meer vertrouwen geeft op het veld", zegt Walem.

Volgens Walem geniet Stroeykens van het vertrouwen van de coach en worden er verantwoordelijkheden aan hem gegeven. "Zijn techniek en fysieke gesteldheid zijn belangrijke troeven", bevestigt hij. "Hij aarzelt niet om zich in te zetten voor het collectief."

De analist concludeert dat Stroeykens met zijn goede spelinzicht en het vermogen om vaak de juiste keuzes te maken, een belangrijke aanwinst is voor Anderlecht. "Hij heeft ook een goed schot, dat hij nog meer moet benutten,",voegt Walem toe. "Hij moet elk seizoen tussen de zes en tien doelpunten scoren."