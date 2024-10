Club Brugge krijgt enorm goed nieuws: langverwachte terugkeer is er eindelijk en concurrentie wordt nog straffer

Club Brugge kan zaterdag rekenen op Raphael Onyedika, die net een vrij schrikwekkend avontuur achter de rug heeft met de Nigeriaanse nationale ploeg. Maar er is ook geweldig nieuws over Bjorn Meijer te rapen.

Raphael Onyedika, een belangrijke schakel op het middenveld, keerde deze week terug naar het Belfius Basecamp. Afgelopen weekend werd hij, samen met de rest van de Nigeriaanse selectie, enkele uren vastgehouden op de luchthaven in Libië.

Na zijn terugkeer in Knokke-Heist sloot Onyedika meteen aan bij de groepstrainingen, met het oog op de komende wedstrijden tegen Westerlo en AC Milan. Naast Onyedika is er echter ook goed nieuws over Bjorn Meijer.

De Nederlandse verdediger, die maandenlang out was na een knieoperatie, heeft opnieuw de groepstrainingen hervat. Meijer liep de blessure op tijdens de play-offs van vorig seizoen en miste sindsdien alle wedstrijden.

Hoewel Meijer opnieuw meetraint, zal het nog enkele weken duren voordat hij volledig inzetbaar is. De linksachter werkt hard aan zijn comeback, maar zal naar verwachting nog niet opgenomen worden in de selectie voor de komende wedstrijden.

De concurrentie op de flanken zal zo nog wat groter worden bij blauw-zwart. Rode Duivel Maxim De Cuyper speelt daar immers ook en ook jongeling Joaquin Seys liet al mooie dingen zien.