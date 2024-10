Duits en Bayern-icoon Rummenigge kan zijn geluk niet op dat al de kandidaten voor Kompany mislukten: "We hebben precies de juiste trainer gekregen"

Karl-Heinz Rummenigge is uiterst tevreden met de aanstelling van Vincent Kompany als trainer van Bayern München. De club had een zware zomer waarin het verschillende blauwtjes liep bij het zoeken naar een nieuwe coach, maar uiteindelijk kwamen ze bij onze landgenoot uit.

Hoewel Kompany niet de eerste keuze was, is Rummenigge ervan overtuigd dat hij de juiste man is voor de job. "Ik ben sportief gezien erg tevreden, want we hebben de positieve cultuur teruggevonden", zei Rummenigge in een interview met *Kicker*.

Rummenigge prijst vooral de speelstijl van Kompany. "Ik hou van de manier waarop we hoog drukzetten. Het doet me denken aan de tijd onder Heynckes, Guardiola, Ancelotti of Flick, toen we dit soort 'leuk voetbal' speelden. Niet alleen is ons voetbal weer aantrekkelijk geworden, maar je voelt ook de blijdschap van de toeschouwers in het stadion. Dat is een dubbel effect dat er vorig seizoen niet was," aldus Rummenigge.

Kompany zijn verdienste. Bayern had aanvankelijk hun pijlen gericht op coaches als Xabi Alonso, Hansi Flick, Roger Schmidt, Ralf Rangnick en Erik ten Hag, en zelfs geprobeerd om Thomas Tuchel langer aan te houden. Echter, na een reeks afwijzingen besloot de clubleiding uiteindelijk om voor Kompany te gaan, die tot dan toe alleen als hoofdtrainer had gewerkt bij Anderlecht en Burnley.

"Max Eberl (sportief directeur, red.) vroeg me destijds om met Pep Guardiola te praten, omdat ik heel goede vrienden ben met hem. Pep sprak twee uur lang met mij en was honderd procent overtuigd dat Vincent Kompany absoluut de juiste trainer was voor Bayern."

Rummenigge ziet de afwijzingen van andere trainers als een geluk bij een ongeluk. "Soms helpt het lot je: het aantal afwijzingen waar Max Eberl helaas mee te maken kreeg, zorgde ervoor dat we uiteindelijk misschien wel precies de trainer kregen die we nodig hadden voor dit team."

"Het plezier is terug in het spel van Bayern, zowel voor de spelers als voor de supporters. Dat is een groot compliment aan Kompany, die erin slaagt om de club weer aantrekkelijk en succesvol voetbal te laten spelen."