Nainggolan verraste iedereen "voor een linguine met zeevruchten": "Ik begrijp niet dat niemand hem een deftig loon geeft"

Radja Nainggolan liet vorige week van zich horen door matchwinnaar te worden in een bekerwedstrijd tussen Antwerp Global FC en OH Fortuna, twee ploegen uit het Antwerpse liefhebbersverbond. Het was Davide Catanzaro, medeoprichter van Antwerp Global, die Nainggolan wist te overtuigen om mee te doen.

“Radja voetbalt gewoon doodgraag", zegt Catanzaro in GvA. Hij onthult lachend dat Nainggolan niet voor een fors salaris kwam spelen, maar voor een simpele beloning: “Wat ik hem heb betaald? Een gratis linguine met zeevruchten, dat was genoeg.”

Nainggolan zit inmiddels al ruim drie maanden zonder club, maar hij denkt nog lang niet aan stoppen. In een recent interview gaf hij aan dat hij graag weer professioneel zou spelen, maar dat clubs hem mogelijk te duur vinden. “Ik ga niet gratis komen sjotten, maar 300.000 euro per jaar is toch geen overdreven loon", aldus Nainggolan in GvA.

Desondanks lijkt het dat hij, ondanks zijn ervaring en nog altijd goede conditie, niet snel aanbiedingen ontvangt van profclubs. Catanzaro beaamt dit en zegt dat Nainggolan nog altijd fit is: “Hij zou bij elke eersteklasser in België een meerwaarde zijn.”

De vriendschap tussen Nainggolan en Catanzaro ontstond pas recent, toen Nainggolan in het restaurant van Catanzaro kwam eten. “We hebben gemeenschappelijke vrienden en zo leerden we elkaar kennen", vertelt Catanzaro.

De wedstrijd van woensdagavond had iets onverwachts. Nainggolan verraste ook tegenstander OH Fortuna. “Ik moest iets proberen om de match te winnen", grapt Catanzaro. Hoewel het een vriendschappelijke wedstrijd was, stond Nainggolan vol enthousiasme op het veld. “Hij is nog superfit en voetbalde zoals altijd met volle inzet.”

Davide Catanzaro is duidelijk over Nainggolan’s potentieel: “Hij arriveerde een halfuurtje voor de match en warmde nauwelijks op, maar hij liet zien dat hij het spel nog perfect beheerst. Ik begrijp echt niet waarom geen enkele club hem een kans geeft voor een fatsoenlijk loon", besluit Catanzaro. Voor Nainggolan blijft voetbal een passie, en als het niet op het hoogste niveau is, dan doet hij het met plezier in een lokaal verbond, zolang hij maar kan spelen.