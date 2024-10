Hugo Broos stelt zich vragen bij aanwinst Club Brugge: "Een kwestie van kwaliteit?"

Club Brugge slikt dit seizoen heel gemakkelijk doelpunten. De komst van Romero heeft het tij alvast niet doen keren.

13 officiële wedstrijden speelde Club Brugge dit seizoen al. Daarin kreeg het maar liefst 17 goals te verwerken. 12 in de competitie, 2 in de Supercup en 3 in de Champions League.

“Dat is te veel, zeker als je ziet hoe ze vaak tot stand komen. Komt het door een gebrek aan ervaring achterin? Jong zijn, mag geen excuus zijn, maar in topwedstrijden kan dat een rol spelen”, zegt Hugo Broos aan de Krant van West-Vlaanderen.

De keuze voor Romero als linksvoetige centrale verdediger is zeer goed te begrijpen, maar het is wel vreemd te noemen dat hij bitter weinig speelt. “Is het soms een kwestie van kwaliteit? Misschien.”

Dan moet je automatisch vragen beginnen te stellen. “Als je iemand als Romero bij een Argentijnse topclub haalt, is dat omdat er iets meer nodig was in de verdediging. Maar hij speelt amper. Omdat hij zich nog moet aanpassen of omdat hij toch niet de juiste man is?”

Al zijn er nog voorbeelden te noemen van jongens die eerst wat tijd nodig hadden om aan te passen en dan helemaal los te komen. Denk maar aan Pacho bij Antwerp bijvoorbeeld.