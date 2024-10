Icoon van Club Brugge kan het niet aanzien: "Tijdens de rust naar huis gegaan"

Club Brugge begon met 15 op 30 aan de competitie. Niet goed, maar wel voldoende voor de vijfde plaats in de Jupiler Pro League.

Met amper 15 op 30 staat Club Brugge wel in de top zes van de Jupiler Pro League. Clubicoon Raoul Lambert is er ondertussen 80, maar trekt elke thuiswedstrijd nog naar het Jan Breydelstadion. “Dat gaan ze mij niet afpakken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Onlangs zat ik op de tribune en had ik een hartslag van 144. Omdat ik zo nerveus ben. Tegen Union ben ik aan de rust naar huis gegaan. Ik was me er te hard in aan het opjagen. Het was precies vierde provinciale. Er zat geen beetje werkkracht in”, klinkt het.

Het spel van Club Brugge kan hem dit seizoen nog altijd niet warm maken en Lambert weet precies te vertellen wat er moet veranderen. “Er wordt te weinig diep gespeeld. Ze hebben nog maar de helft van de punten gehaald, hé.”

Nochtans ziet hij potentieel genoeg in de kern. “Met de spelers die ze hebben, zouden ze veel beter moeten doen. Het ligt aan de mentaliteit, vind ik", gaat hij verder.

Ook het ploeggevoel moet beter. "Enerzijds wil iedereen vooraan vooral zelf zijn doelpuntje maken, terwijl ze anderzijds de bal er precies willen inlopen. Er wordt veel te weinig op doel geschoten.”